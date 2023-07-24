資深藝人「趙哥」趙正平以脾氣火爆為人所知，心裡有什麼感受不吐不快，以激烈的談吐表達，常為節目帶來絕佳「笑果」，因此成為節目的常客。近期趙正平公開坦承，自己過去曾做過多種工作，20歲時在酒店上過班並分享當時的照片，凶狠模樣嚇壞女星小S，當場驚呼：「這是討債的吧。」

趙正平在節目《小姐不熙娣》中，提到自己在20歲曾在酒店上班，趙正平分享當年上班照片，只見他穿著白襯衫搭配黑領結在酒櫃前拍照，看來相當年輕帥氣，趙正平聊到35年前的酒店「不像現在大家都喝威士忌，當時偏好白蘭地，以前都喝這些。」

趙正平年輕時的模樣。(圖/小姐不熙娣 YT)

此外，趙正平在分享第二張照片時，他翹腳加上面帶凶狠表情，讓小S看了當場驚呼：「這張更可怕，這是進化的是討債的吧，假裝不是黑道，開時經營些什麼（副業）。」趙正平也假裝生氣的表示：「對我漂白了，可以吧，我是放貸款給人家的。」

趙正平秀年輕西裝照被小S當成討債大哥。(影片來源/小姐不熙娣)

小S忍不住大噹趙正平為什麼「20歲會有這種氣質」，趙正平則解釋那個年紀很喜歡工作，做一陣子就轉換行業，一方面想累積一些經驗，包括下個薪水工作更高，或做些不一樣的的工作。之後趙正平則跑去通訊行上班，主要做市內電話配線的工作，當時沒有行動電話，必須和家戶約時間做配線；擔任業務經理的他，只要有賣就有賺，賣出一台BB Call，就可以從中抽取300元台幣，而趙正平當時一個月可以銷售超過一百台，賺取費用相當驚人。