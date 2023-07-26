女星張語噥過去曾傳出和邱宇辰（毛弟）熱戀，但2人始終不認愛，互發「好朋友」卡。近日時報周刊CTWANT，直擊張語噥被一名跑車男溫馨接送，原本2人疑似約好看電影，但發現被跟拍後，車子一路從台北市長春路驅車到新北市林口區，到目的地後女方下車，跑車男沒跟著下車，反而催油門打道回府，十分小心翼翼。

其實演藝圈也有許多女星擁有貼心地另一半會溫馨接送，溫妮2021年底結交上班族新歡，據悉，男方雖是上班族，但是身家破億元，對溫妮更是十分呵護，經常開著BMW接送女友，如果上班走不開，也會請司機代勞，連溫妮身邊的工作人員都一併照顧，很懂得幫女友做人情。

周興哲2017年到電視台宣傳，當時趙岱新以粉絲身分到場支持，意外讓2人搭上線，之後周興哲便對趙岱新進行猛烈追求，天天開著保時捷到電視台接送，直到女方IG曬照出現同款車輛，這段戀情才浮出檯面。雖然2人曾在2020年短暫分手，隔半年再度舊情復燃，於去年底登記結婚，3月周興哲開心在IG報喜，透露老婆已經懷孕，2人也即將升格新手爸媽。

前主播張齡予去年5月宣布與黑羚創辦股份有限公司負責人林子揚結婚，同年11月迎來兒子小班長。婚前張齡予負責播報晨班，林子揚都會4點起床來接她上班；小倆口交往3年結婚，懷孕期間，張齡予照常工作，老公依舊不勞辛辭接送她上下班，相當呵護她這位愛妻。

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