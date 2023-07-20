一架黃色搜魚直升機不慎翻覆墜入海中。（讀者提供／高雄洪靖宜傳真）

將不慎翻落海中的黃色搜魚直升機吊起。（讀者提供／高雄洪靖宜傳真）

台灣隆順漁業集團向外國承租的搜魚直升機，日前在太平洋密克羅尼西亞海域作業過程，疑因直升機飛錯方向，導致油料不足，企圖迫降其他友船工作甲板上，但過程卻不慎整艘墜落海面，所幸機上的飛行員和船員2人並無大礙。

根據影片可見，一架黃色直升機試圖準備停靠在漁船甲板上，但下一秒直升機失控翻覆墜入海中，一旁目擊船員不斷驚呼，其他人見狀也趕緊拿救生圈救人，所幸直升機有開放式機門，船上2人順利脫困無大礙。

據了解，這起意外發生在當地時間17日下午，太平洋密克羅尼西亞海域作業。台灣隆順漁業集團董事長王順隆受訪時表示，遠洋漁船上都會租賃搜魚直升機和飛行員協助搜索漁獲，這次主要可能是飛行員GPS故障，導致飛錯方向，當時怕油料不夠，原本要降落在友船上，但該船停機坪已有停放飛機，但直升機卻也沒有降落在旁邊海面上，就迫降於友船的工作甲板。

沒想到過程中不慎翻覆落海，所幸飛行員和船員2人並無大礙，後續出動人力和船上設備將直升機吊起。至於事發原因待進一步調查。