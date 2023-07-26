在酷暑熱浪下，地中海大片地區今天悶熱難耐，消防隊員在整個地區奮力撲滅大火，希臘有兩名消防飛行員在與野火搏鬥時墜機喪命。

路透社報導，在北非國家阿爾及利亞，至少有34人死亡；在克羅埃西亞，中世紀小鎮杜布洛夫尼克（Dubrovnik）周圍12公里地區今晚發生火災。

希臘受打擊尤其嚴重，在南部度假勝地羅得斯島（Rhodes），當局最近幾天從住宅區及度假村疏散了兩萬多人。

兩名消防飛行員在空中灑水時，所駕駛飛機墜毀在雅典東方艾維亞島（Evia）卡里斯托斯鎮（Karystos）附近的山坡上，雙雙不幸罹難。

義大利遭受雙重打擊，嚴重風暴襲擊北部，造成一名婦女和一名16歲女童軍死亡；而南部地區則是悶熱難耐，一名臥病在床的98歲老人在祝融肆虐下死於家中。

大火還席捲了葡萄牙各地，以及西班牙的大加納利島（Gran Canaria）。

整個7月的極端天氣為全球帶來浩劫，中國、美國和南歐的創紀錄高溫引發森林火災、造成水資源短缺，而民眾因酷熱而住院的人數也增加。

在北非地區，阿爾及利亞正在努力控制地中海沿岸毀滅性的森林火災，這場大火已造成至少34人死亡。而在強風的助虐下，大火並迫使阿爾及利亞與突尼西亞邊界上的過境哨站關閉。

「世界氣候歸因組織」（World Weather Attribution ）科學家表示，高溫還造成全球大規模農作物和牲畜受損害，美國的玉米和大豆、墨西哥的牛群、南歐的橄欖，以及中國的棉花都嚴重受損。