法國空軍2架飆風戰鬥機今天首度飛抵日本宮崎縣新田原基地，日本與法國首度舉行兩國之間的戰機聯合演訓至29日為止。鑑於中國軍事活動活絡，日本希望與更多國家進行合作。

日本宮崎電視台報導，今天傍晚有兩架法國飆風戰鬥機（Rafale）飛抵宮崎縣新田原基地，由航空幕僚長內倉浩昭、法國軍方幹部出面迎接。

這次日本與法國首度進行戰機聯合演訓，參加的戰機有2架法國飆風戰鬥機（Rafale）、3架日本航空自衛隊的F-15以及F-2戰機、空中加油暨運輸機等共11架。訓練內容包括編隊飛行和按計畫的途徑飛航。

法國空軍是從前一個訓練地韓國飛來日本，一行包括飛行員等約120人。

法國空軍部署部隊指揮官Marc LE BOUIL表示，希望藉由這次的訪問提升與日本航空自衛隊的相互運用性以及彼此的了解。也希望加深對太平洋地區局勢的觀察，了解這地區有何危機，一同找出解決對策。

日法戰機聯合訓練至29日為止，總計4天。法國軍隊上一次參加聯合演訓是2021年在霧島演習場舉行的日美法3國聯合訓練，這次是日本航空自衛隊首度與美軍以外的外國軍隊進行戰機聯合訓練。