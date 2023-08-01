亞洲青蛙農場

田雞腿在法國和比利時廣受歡迎，但對供應這美食的越南及印尼等東南亞國家，前景卻不樂觀。

除了蝸牛和鵝肝之外，只要提起法國美食，首先浮現腦海的，大概就是田雞腿了。你通常可以在法國多數餐廳點到炸得酥脆，並以大蒜調味的田雞腿，而法國人每年約要吃掉4,000噸這道傳統佳餚。

據德通社（DPA）報導，儘管法國農業部視蛙腿為勃根地-弗朗什-康地（Bourgogne-Franche-Comté）東區的烹飪遺產，但其中多數都來自國外。

而在法國本地，可食用蛙品種已被保護了幾十年。無論在法國，或是歐盟多數地區，政府對每年可捕捉的數量都有嚴格規定。而按照規定，在勃根地-弗朗什-康地區，從2月底到4月間，正值草蛙（grass frogs）的繁殖季節時，可以捕捉並加以宰殺。

然而，法國為了滿足需求，每年從國外進口超過2,500噸蛙腿，而這道佳餚在比利時也廣受歡迎。印尼是最大的蛙腿出口國，而歐洲人的胃口不僅危及稀有青種的族群，還威脅著生態系的平衡。

爪哇萬隆縣（Bandung）兩棲動物專家卡亞迪（Ganjar Cahyadi）說，當局幾乎不規範或監控蛙腿交易。他說，印尼對野生青蛙的數量並沒有官方數據，不知道有多少青蛙被出口，或是有多少還在野外。

而同為蛙腿主要出口國的越南狀況也差不多，近幾十年來，青蛙的數量大幅減少。動物保護組織「國際人道協會」（Humane Society International）野生生物專案經理阮梅（Mai Nguyen）說，童年時期很容易在鄉間看到並抓到青蛙，但將近40年後，連找到野生青蛙都很難。然而，越南並沒有打算要限制銷售或出口青蛙。