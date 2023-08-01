法新社報導，運營商喬治亞電力公司（Georgia Power）發布聲明指出，位於喬治亞州東南部韋恩斯伯勒（Waynesboro）附近的沃格特3號（Vogtle 3）機組已開始為約50萬戶家庭和企業供電。

喬治亞電力公司說：「這項新裝置代表喬州對未來淨潔能源的長期投資，將在未來數十年內為客戶提供可靠、無碳排的能源。」

沃格特3號機組本應7年前開始運轉發電，但直到今天才終於上線。

除沃格特3號機組外，4號機組也預計今年底或明年初運轉。據喬治亞州市立電力局（MEAP）估計，這兩座機組成本合計超過300億美元，已是當初計畫宣布時預算140億美元的兩倍多。

成本超支迫使原投資者日本東芝（Toshiba）旗下的西屋電氣（Westinghouse）於2017年聲請破產，並退出計畫。

喬治亞電力公司表示，一旦4部機組全數投入運轉，沃格特將成為美國最大的淨潔能源發電機組。

沃格特3號和4號機組是美國當局自1979年以來首度批准的新核反應爐計畫。1979年賓州發生三哩島（Three Mile Island）核外洩，是美國史上最嚴重核子事故。

美國前次核電機組運轉是2016年於田納西州華茲堤核電廠（Watts Bar Nuclear Plant）的2號機組。這座反應爐1973年就開始建造，後停工20多年才又復工。

全世界都苦於應對全球暖化之際，低碳的核電被譽為氣候友善的能源。然而環保人士擔心核安問題，警告放射性廢物處理會有巨大風險。

美國自1990年以來只有3個反應爐投入運轉，分別是1996、2016年華茲堤的2個機組，以及這次的沃格特3號機組。

南卡羅來納州的維吉爾桑摩核電廠（Virgil Summer Nuclear Station）原本也將興建2座反應爐，但2017年終止，投入的90億美元付諸流水。

如今製造商重新投向名為小型模組化反應爐（SMR）的更小型新一代設施。這些新設計預估成本更低、建造時程更短且比傳統核反應爐更安全。目前這些新設計在美國都還未運轉。

美國CNBC新聞網指出，連同新加入的沃格特3號機組在內，目前全美有93座核反應爐運轉，合計占美國發電量的20%，美國的潔淨無碳排發電有一半是核電。