台電金門區處人員今晚將持續搶修至22時左右，清晨5點拂曉再出擊，力拚明日全數復電。(圖／台電提供)

遭受杜蘇芮颱風肆虐後的金門滿目瘡痍，今(28)日共造成8825戶民眾無電可用，經過台電人員全力搶救下，目前已復電6285戶，復電率逾7成2，目前尚有約2540戶停電中，主要地區集中金沙、金湖地區及大型機具通行困難、偏僻地區零星用戶，暫無法立即派員搶修。台電表示，今晚將持續搶修至22時左右，因人員都已力拼一整天，待稍作歇息後，明(29)日清晨5點拂曉再出擊，一定要在最短時間內完成全數復電。

台電表示，金門區處所有人員自今天中午風雨暫歇起即投入搶修復電，用戶如自家跟少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內、沿海或偏遠地區等線路末端零星用戶，復電速度較慢，但台電仍會持續竭盡全力恢復供電，請用戶耐心等候。

台電說明，若公告已復電地區，倘仍有個別用戶尚未來電，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，台電將以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。

據了解，原本已協調傍晚要搭乘C-130軍機從台灣趕赴金門支援的台電工班，後來國防部因夜視與天候問題，沒有同意載運，所以台電支援人力得改搭明天清晨六點多的班機，台電金門區處人員則持續投入今晚的搶修工作。

台電也感謝此次風災多數金門地區民眾皆能體諒工作人員之辛苦，台電金門區營業處也提醒民眾，雖然杜蘇芮颱風已遠離，但近期內仍可能出現豪雨，如果看到電線掉落，請立即通知台電處理，千萬不要撿拾或碰觸，避免觸電。