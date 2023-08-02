山外村附近住戶代表擔心健康問題，要求台灣固網將基地台機房遷離市區。(于家麒攝)

居民發現台灣固網申請挖地並埋設大量管線，懷疑是要裝設基地台的機房。(于家麒攝)

台灣固網派出代表(右一)到場向居民說明，該處僅是光纜的備份路由中繼集線端機房。(于家麒攝)

業者開放已接近完工的機房讓民眾檢視，並非大家口中的基地台機房。(于家麒攝)

知名電信業者-台灣固網遭金門山外村民眾質疑，在市區「暗度陳倉」偷設基地台機房，附近住戶擔憂健康問題，今(2)日聚集在其承租的透天厝外舉牌抗議，要求將基地台機房遷離市區。業者為此也特別派出3位代表到場向居民說明，並開放已接近完工的機房讓民眾檢視，證明僅為光纜的備份路由中繼集線端機房，並非居民口中的基地台機房，「暫時」結束一場紛爭。

到場抗議的附近住戶代表陳志文表示，據他了解，台灣固網原本向他堂妹承租這間2層透天厝是說要做為網咖用途，後來鄰居發現業者申請挖地並埋設大量管線，行徑相當怪異，經附近住戶側面了解竟是要裝設基地台的機房，立刻引發群體抗議。

陳志文說，在人群大量聚集的市區裝設基地台的機房實在太沒天良，因為基地台機房產生的強大的電磁波，5年的租約長期下來一定會對附近住戶造成身體上的影響、對健康傷害很大，加上距離不到30公尺遠處還有金湖國小與幼兒園的孩童在上課，居民都無法接受在此裝設基地台，因此今日特別請縣府以及固網業者派代表前來會勘，對居民講清楚、說明白，尋求一個合理的解決方案，讓民眾能安心居住。

前往會勘的林姓業者代表說，該處設備僅是金門地區光纜傳回台灣的一個備份路由，算是中繼集線端機房，加上一些不斷電UPS設備，並非大家口中所說的基地台機房，畢竟這也是為了金門地區通訊網路涵蓋的品質而設置，還請民眾多多體諒。

至於民眾質疑租屋是為了做網咖遭受「欺騙」，林姓業者代表也澄清，並未跟屋主表示租屋是要做網咖，台灣固網是合法的公司，跟屋主有正式簽署用印的合約，標明是台灣固網承租使用，不會用網咖的名義來租用，可能民眾在認知上有誤解，才會遭到誤會。

台灣固網業者代表也大方開放接近完工的集線端機房，讓附近居民入內檢視，現場僅有2台機櫃與光纖線路，以及一些不斷電UPS設備，並未看到一般基地台的天線、發射器等相關設備，也讓民眾暫時安心。不過仍有居民擔心後續會不會另有設備「暗度陳倉」進駐，被偷偷改設成基地台機房，他們也會加強「監視」，為捍衛自己與家人的健康「長期抗戰」。

金門縣市區基地台抗議機房集線端台灣固網