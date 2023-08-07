金門知名景點馬山觀測所附近昨（6）日下午驚傳火燒車意外，男子駕駛的1輛白色休旅車突然因不明原因起火燃燒。（消防局提供）

金門知名景點馬山觀測所附近昨（6）日下午驚傳火燒車意外，男子駕駛的1輛白色休旅車突然因不明原因起火燃燒。（消防局提供）

金門知名景點馬山觀測所附近昨（6）日下午驚傳火燒車意外，男子駕駛的1輛白色休旅車突然因不明原因起火燃燒。（消防局提供）

金門知名景點馬山觀測所附近昨（6）日下午驚傳火燒車意外，男子駕駛的1輛白色休旅車突然因不明原因起火燃燒。（消防局提供）

金門知名景點馬山觀測所附近昨（6）日下午驚傳火燒車意外，男子駕駛的1輛白色休旅車突然因不明原因起火燃燒，駕駛受困車內，警消獲報前往救援，車輛已全面燃燒、大量黑色濃煙竄出，車頭還不時傳出爆炸聲響，男子則倒臥車旁哀號，緊急送醫後仍宣告不治，詳細起火原因待進一步釐清。

金門縣消防局指出，昨日下午3時46分接獲報案，在金沙馬山觀測站附近發生一起汽車火警案，報案者表示車內有人員受困，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防車、救護車7輛及職消人員13名前往救援。

救援車組抵達現場前，遠遠就已看見大量黑色濃煙竄天，抵達後該車已呈現全面起火燃燒，情況危急，救援人員立即布署水線灌救，經現場救援隊員環視一周後，發現車頭左側約3公尺左右有一男子倒臥，並持續發出哀嚎求援。

消防人員以優勢水線壓制火勢，營造適當安全空間，隨後由救護人員將男子先行移至安全處所，初步評估該傷患身上有多處火傷，立即給予必要救護措施後，由救護車送醫接續急救但仍宣告不治。後續火勢經金湖及金沙分隊合力搶救後撲滅，後續起火原因將由火災調查科到場調查。

消防局呼籲，各式車輛除應定期保養外，行駛前應完成車況檢查，以確保行駛過程安全；遇有意外事故時，應立即靠邊停車，撥打119求援，以爭取黃金救援時效。