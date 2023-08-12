中華民國健美健身協會攜手體育署、中華體總、台北市體育局舉辦的「112年全國總統盃健美健身錦標賽暨世界健美錦標賽國家選手選拔賽」，12日在台北體育館7樓羽球場盛大揭幕，男子形體選手身著帥氣陽光的海灘褲，展現出長時間努力健美健身運動的完美倒三角體態，獲得現場觀眾如雷歡呼。

男子形體是本屆全國總統盃最熱門的項目，這些經過嚴格選拔的優秀選手們以出色的體態和自信的風採，贏得全場觀眾的熱烈喝彩和掌聲，而男子形體項目的激烈競爭和高水準，展示了選手們多年來的辛勤訓練和堅持，彰顯了健美健身運動的魅力和體育競技的偉大。

這場賽事不僅展示了健美健身運動的魅力，也凸顯中華民國健美健身協會在該領域的重要地位，比賽現場氣氛用心經營，與會者都說這次總統盃硬體設備很有演唱會規格，透過這次比賽的成功舉辦以及選手們的精彩表現，進一步促進了健美健身的發展和普及，加上和愛爾達合作，進行網路及MOD現場直播，透過多個平臺直播轉播，讓更多的觀眾有機會欣賞到比賽的精彩內容，這也為健美健身運動帶來更大的關注度。