樂天啦啦隊女神林襄，今（9）被週刊爆出與小4歲樂天桃猿球員馬傑森熱戀中，兩人不但被直擊手牽手約會，更一同到女方家中過夜；消息曝光後，在日網掀起一陣討論，由於今晚林襄將上場應援，球團表示，為了不讓比賽失焦，決定不開放申辦臨時採訪證。

根據日媒《Daily》報導，林襄與馬傑森牽手約會照也在日網瘋傳，而她當時身穿的帽T，印有日本千葉羅德海洋隊LOGO，因此有不少網友歪樓「這件衣服在平時穿也好可愛」、「只注意到她穿這件」、「是去石垣島時拿到的嗎」。

林襄約會照穿搭成日網關注焦點。（圖／翻攝自推特）

事實上，林襄與馬傑森的戀情爆出後，林襄經紀人表示對於藝人隱私不予以回應，樂天球團透露，林襄工作一切正常，今晚也將上場應援，至於禁愛令部分則回應，交友屬於個人隱私及自由，不影響工作下，球隊不會過多干涉。

不過，由於有許多非主跑中華職棒新聞的媒體，要前往桃園球場採訪，根據《ETtoday》報導，樂天桃猿通知，為不讓比賽失焦，「謝絕無中華職棒大聯盟採訪證之媒體朋友採訪，現場也不受理申請臨時採訪證，敬請見諒」。