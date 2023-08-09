樂天啦啦隊女神林襄今(9)日被週刊爆出與小4歲的樂天桃猿球員馬傑森熱戀中，雖然經紀人表示對於藝人的隱私不予回應，但這段戀情仍在社群上掀起不小的討論。對此，就有網友挖出林襄過往在節目中列出理想型的條件，認為男方應該都符合，此外也有人分析樂天球團對林襄的後續動向。

林襄今日被爆出與馬傑森在談姐弟戀的消息後，在社群上掀起不小的討論聲浪，連日媒都有報導。對此，有網友挖出林襄過往曾在熊熊(卓毓彤)節目上，分享其戀愛觀及擇偶條件的影片。從畫面中可見，林襄除了自認是外貌協會之外，還透露要具有頹廢、帥氣、有才華並具有可以讓她崇拜等特點，但最重要的是要能貼心照顧自己，至於年齡則不設限，讓不少人看了認為「馬傑森很符合」。

話題女神"林襄"出沒！三大美女公開戀愛觀、完全不藏私。（影片來自熊熊卓毓彤Official Channel YouTube，如被移除請見諒。）

此外，還有網友以「樂天會怎麼處理」為題在PTT版上發文，分析球團的下一步動向，並列出4種可能性。其一是林襄退隊；其二是將馬傑森交易出去；其三是無視到底，什麼事都沒有發生；最後則是召喚統一獅的林益全出來出來坦（扛）。還有不少網友在相關討論貼文中留言發表自身的看法，指出：「無視吧，會說還在了解之類的」、「可是林襄流量是頂流的，會不會折衷處理」、「樂天可以沒有馬，但不能沒有襄」、「林襄一堆活動還等著誰敢動她。」

事實上，林襄與馬傑森的戀情爆出後，林襄經紀人表示對於藝人隱私不予以回應。至於樂天球團則透露，林襄工作一切正常，今晚也將上場應援；另對於禁愛令部分則回應交友屬於個人隱私及自由，不影響工作下，球隊不會過多干涉。