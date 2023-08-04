張億興主廚將傳統客家小炒變為法式料理。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

台灣美食展4日登場首日，每日限量100份的問卷贈品海霸王滷肉包，與限量免費永續環保餐具在1小時內即被兌換、租借完畢。連續3年獲必比登推薦的滬舍餘味於下午3點前全數售完；特地店休4天參展的儂來餐廳，不僅40斤紅蟳米糕被民眾搶購一空，多數商品如鮮蕃茄燉骨湯、鮮奶紅茶等也都售磬，山海豆花也熱銷700多碗。業者表示，為迎接周末的人潮，將準備更多豐富商品與大家分享。

大會舞台和各館節目熱鬧登場，「台菜王子」黃景龍主廚，以傳統台式辦桌菜餚「佛跳牆」發想，運用娃娃菜、鳳眼果、栗子、鷹嘴豆、炸蔥段等，搭配植物肉製成的排骨酥，於現場展演蔬食佛跳牆，從食材介紹到分享烹飪理念與美學。

財政部「瓊漿玉露館」活動由陳偉剛示範酒品入菜教學，還安排花式調酒表演、調酒DIY，帶領民眾深入體驗本土製酒職人獨家傳承工藝的箇中奧妙。透過各家廠商細心解說與互動式體驗，讓民眾更加了解財政部優質酒類認證相關知識，加強大眾選購酒品安全概念。

客委會也輔導客家料理新食尚風潮，以Slow Fast-Food，慢食與速食的美味展演為題，邀請CEO1950總裁藝文空間主廚張億興將傳統客家小炒變為法式料理，以《蔥／軟絲／豬》呈現視覺與味覺的雙重饗宴，並與在台定居多年的法比歐暢聊客庄與法式料理概念及共通精隨，翻玩傳統菜色。

交通部觀光局「台灣好風way」推出名廚廚藝秀，還可以現場報名廚藝教室。金牌總舖師郭宏徹今日現身演示經典年菜宴客菜式，教民眾如何將魷魚螺肉蒜料理得甘鮮濃厚，滿滿山珍海味。陳文德主廚帶領民眾做紅酒蔬烤酒槽雞，同時行銷彰化二林葡萄酒莊遊程結合鹿港小鎮漫遊輕旅行。明天還有林聰明砂鍋魚頭、高雄芋泥香酥鴨、海鮮痛風鍋、等各地特色美食教學與示範。

展期第一天海霸王企業集團四季料理豐收美食券4800元買12送2及500元美食通用套券（一套15張）受到民眾青睞銷售破百萬；天成世貿國際會館烤鴨港點、台北花園大酒店饗聚廚房自助餐以及PRIME ONE牛排館的餐券，現場單筆最高金額約25萬的餐券，人氣超旺；台北晶華最受歡迎的品項為柏麗廳自助餐券，環遊護照詢問度也相當高，還未開展就在網路上銷售一空的「幸福記憶小辦桌」也成為討論話題。

明天將進入展期第2天，財政部有阿基師、農業部有台南老字號「阿霞飯店」吳建豪主廚、文化部有流流社原民風味餐廳李秀美主廚，以及大會舞台有蔬果雕刻世界冠軍高世達、許文賢主廚、Island 133林庭右主廚等，超多名廚在現場教大家做菜。