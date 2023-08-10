警方於3時50分許拘捕犯嫌四名及涉案車輛查扣帶返偵辦中。（翻攝畫面）

新北市汐止區中興路KTV，今（10）日凌晨01時09分許，發生打架糾紛，警方獲報出動10名快打警力迅速趕赴現場，僅1名16歲王姓少年留在現場，打人的犯嫌均已離去。王姓少年頭部及右肩擦傷送至三總就醫療，無生命危險。

警方表示，今（10）日凌晨01時09分許，中興路KTV發生打架糾紛，汐止分局立即組成專案小組偵辦，並調閱影像資料發現雙方於案發地點發生肢體衝突，被害人王姓少年遭到2名犯嫌徒手拉扯及毆打，並要將被害人拉上自小客車未果， 2人犯案後立即搭乘該自小客逃離現場。

警方調查，涉案19歲謝姓男車主，犯案後由國道一號往桃園方向逃逸，立即派員實施追緝至桃園市新屋一帶汽車旅館，因涉嫌重罪且有逃亡之虞，爰依法逕行拘提，於3時50分許當場拘捕犯嫌謝男、18歲林男、15歲林姓少年、18歲翁姓少年等4嫌，目前已將犯嫌四名及涉案車輛查扣帶返偵辦中。

警方並於現場查扣多張提款卡及3支手機等證物，警方依傷害、殺人未遂、搶奪等案移請偵辦。