巴西籍傅姓男子去年在通訊軟體Line及社交軟體Instagram創立冥想活動群組，以不定期、不定點舉辦「冥想聚會活動」，警方接獲檢舉，指稱活動傅姓祭司，中南美洲稱為「薩滿」，自製並提供迷幻草藥「死藤水」，做為吸引信徒上門的噱頭，去年9月26日，警方搜索活動據點，查扣大批藥水等物品，並將傅姓移送法辦。

警方表示，傅舉辦的冥想聚會活動，限量人數及好友介紹才能入團等條件，吸引信徒慕名而來，再以每人4000元到5000元不等之費用，活動期間現場無限量提供死藤水供參與民眾施用，藉此牟取暴利。

警方在松山區市民大道一帶查緝傅男到案，現場搜索查扣不明菸草、粉末、藥水、精油、線香、膠囊、藥丸及菸斗手機、筆記電腦及蕯滿儀式袍等證物一批，經將相關證物送驗後檢出二級毒品「伊玻蓋因(Ibogain)」及大麻成分，全案依毒品危害防制條例移送檢方偵辦。

毒緝中心表示，死藤水（Ayahusca）源自亞馬遜部落一帶，包括哥倫比亞、祕魯、厄瓜多、玻利維亞、巴西等國，在當地係一種經由薩滿巫師在主持通靈祭典時親自熬煮的一種藥水，據傳有淨化、通靈及體驗瀕死經驗、預見未來的作用，達到與神交流的境界；最主要將「死藤」混合其他如雙翅藤、綠九節…等多種植物熬煮，會產生俗稱「DMT」的二甲基色胺，是一種強效的迷幻藥，產生視覺和聽覺方面的幻覺，同時產生欣快感、瞳孔擴張、心跳加速、血壓增高、噁心、焦慮及妄想，高劑量可能會導致昏迷和死亡。

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