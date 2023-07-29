魯拉今天在總統官邸晨曦宮接見潘尼亞，並就雙邊議題進行會談，內容涉及巴拉圭與巴西邊界的兩國伊泰普水力發電廠（Itaipu Binacional）管理、南方共同市場（Mercosur）和南美一體化、共同基礎設施、合作打擊跨國犯罪和國防議題。

這是自4月底巴拉圭選舉以來魯拉與潘尼亞第2次會面。魯拉已確認出席8月15日在亞松森舉行的巴拉圭總統就職典禮。

巴拉圭是巴西以外擁有最多巴西人聚居的拉丁美洲國家，超過24.5萬人。巴西是巴拉圭的主要貿易夥伴，也是巴拉圭最大外國直接投資來源。2022年兩國貿易額達到創紀錄71.5億美元，比前一年成長7.8%。

今年5月，魯拉在巴西利亞總統府高員宮會見潘尼亞，當時潘尼亞指出，巴拉圭面臨的挑戰是利用伊泰普生產的能源做為該國發展和創造就業機會來源。

伊泰普水力發電廠始建於1970年代，經過50年，巴西與巴拉圭開始重審「伊泰普條約」有關水力發電財務基礎和電力服務供應的附件C，內容指出伊泰普水力發電廠年度預算約為35億美元，其中近70%是用來償還巴拉圭的債務，因最初由巴西出資在巴拉納河建造水力發電廠。

隨著今年2月巴拉圭的債務償清，附件C可按照條約規定進行修訂。

巴西與巴拉圭各有權獲得水力發電廠生產的一半能源，但巴拉圭僅使用總量15%左右。根據條約，巴西有優先權向巴拉圭購買剩餘能源，這正是巴拉圭希望在談判中重審的條款之一，讓巴拉圭對剩餘能源擁有更多自主權，開闢向其他國家甚至巴西自由市場出售的可能性。

伊泰普是乾淨和可再生能源發電的全球領導者之一，擁有20台發電機組和14吉瓦的裝機容量。2022年發電量6980萬兆瓦，占巴西電力市場8.6%，供應巴拉圭86.3%用電量。