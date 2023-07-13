貝尼亞坐上尚未完成組裝的車體體驗。（呂健豪攝）

貝尼亞坐上電動巴士實車體驗。（呂健豪攝）

巴拉圭總統當選人貝尼亞11日率團訪問台灣，今（13）日下午則到新北市五股的成運汽車電動巴士廠參訪，貝尼亞表示，這次來台跟政府部門很重要的一個接觸，就是重申兩國之間堅定的邦誼，此外也跟台灣企業界接觸，分享巴拉圭投資的無限商機；成運汽車吳忠錫也表示，長期的產業合作關係是最確實深耕外交合作的方法。

貝尼亞說，自己將在5個禮拜後上任組成新的政府，相信到過巴拉圭的人都可以知道，巴拉圭人對於台灣非常景仰，所以也希望更多人認識巴拉圭，因此這次訪問也跟台灣企業界有更多的接觸，分享在巴拉圭投資無限的商機，就像成運到巴拉圭投資一樣，未來一定會有更多台商追隨這樣的腳步。

貝尼亞強調，巴拉圭目前的總體經濟非常穩定，有非常適合投資的環境跟條件，除了巴拉圭本身之外，周邊的巴西、阿根廷、玻利維亞等鄰近國家，加起來有高達4億人口的廣大拉丁美洲市場，尤其巴拉圭目前的發展不僅是政治、經濟的穩定，也被視為是拉丁美洲未來發展中心。

對於成運汽車赴巴拉圭投資，貝尼亞也向董事長吳定發表達感謝，對其將眼光放在巴拉圭投注這樣的信心，他本人要親自向他負責，確保成運在巴拉圭的投資一定會成功。

成運汽車總經理吳忠錫則表示，巴拉圭有非常優越的水力發電條件以及強厚的基礎工業，加上台灣發展非常正確的電動巴士產業與ITS產業，兩國可以把各自的優勢結合在一起，實質來合作，對於電動巴士產業將在巴拉圭投資、生產，如此可以強化深植兩國真正的合作關係，這也是最好的外交，畢竟外交是內政的延長。

吳忠錫說，貝尼亞這次來台有一個很大的目的，就是要切實加緊兩國非常深植的合作，產業的合作才是有助於兩國的邦交以及人民的接觸，所以他們這次針對電動巴士場的合資生產合作有很完善的規畫，台灣產業也己經準備好了，在這樣的情況下，可以很深入且立即的實現電動巴士的合作案。