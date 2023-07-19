為及早發現登革熱個案，新北市衛生局獎勵民眾及醫師主動通報確診，新北市民於發病3日內主動就醫並告知旅遊史，經確診登革熱，前50名民眾可獲得超商禮券500元。醫師於臨床診治時，發現疑似本土個案，發病3日內主動通報且確診，前50名病例，可獲得獎金2500元。

截至17日統計，全台類累計登革熱病例493例，本土425例，其中台南居冠有362例；境外移入68例，其中新北8例。

衛生局表示，為及早發現社區中隱藏的病例，縮短疾病隱藏期，及早介入緊急防治工作，避免疫情快速擴散蔓延，今起凡居住於新北市民眾，自登革熱流行區域回國（東南亞或中南美）或至高風險地區（台南、高雄、屏東、雲林、台中等）旅遊，於發病3日內主動就醫並告知旅遊史，經確診登革熱，前50名民眾可獲得禮券500元。醫師於臨床診治時，發現疑似本土個案，發病3日內主動通報且確診，前50名病例，可獲得獎金2500元。

衛生局長陳潤秋籲請所有醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC，並踴躍向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

此外，近期北部降雨機會增加，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱。同時，出門在外並做好個人防護措施，例如：穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可之防蚊藥劑，才能有效防止感染登革熱。