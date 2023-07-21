雲林縣登革熱病例累積68例，其中60例集中在古坑鄉，雲林縣衛生局考量古坑鄉疫情嚴峻，今（21）日起古坑鄉登革熱通報病例只要快篩結果陽性即判定為確診，節省一天檢驗及判定的時間，即刻執行緊急化學防治殺滅帶病毒的成蚊，減小民眾暴露於染疫的風險。

衛生局依據疾病管制署所制定登革熱防治工作指引規定，為阻斷社區傳播鏈蔓延，21日起只要是「古坑鄉」的登革熱疑似病例，NS1快篩結果陽性即判定為確診病例，不必再經PCR檢測判定，以加速化學防治步驟。

衛生局指出，近期病媒蚊監測相關數據顯示，古坑鄉高林村、荷苞村、東和村的病媒蚊密度仍居高不下，加上午後雷陣雨，若未及時清倒很容易形成病媒蚊孳生源，呼籲民眾一定要落實巡、倒、清、刷積水容器。

衛生局說，一旦發現有確診病例，防疫人員會快速、確實執行緊急化學防治措施，第一時間殺死病媒蚊，才能保護民眾免於病媒蚊叮咬而染疫。

衛生局並呼籲，民眾出現登革熱症狀後5天內盡量在家休養，若非必要請不要外出，並且做好自身及周遭防蚊措施，穿著長袖衣褲及睡覺時吊掛蚊帳，避免經由病媒蚊叮咬而將體內的登革病毒散播出去，感染最親近的家人或周遭的鄰居。