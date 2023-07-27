隨著疫情解封逐漸回歸正常生活，登革熱疫情似乎又捲土重來，其中台南市已超過600例確診，不容小覷；新北市聯合醫院感染科醫師李文生提醒，若是近期有前往郊外旅遊，且出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀時，即可能遭感染登革熱，應趕緊前往醫院接受治療。

李文生表示，登革熱好發在夏、秋兩季節，由於前3年半受到新冠疫情影響，由於民眾普遍戴口罩、勤洗手，減少外出並加強環境衛生，因此過去3年半國內完全曾出現登革熱零確診的紀錄。

他指出，不過隨著疫情降溫，社會解封的同時也引起民眾報復性出遊的風潮，使得登革熱捲土重來，其中重災區台南至今已超過600人遭感染，高雄、雲林也出現確診案例。

針對登革熱的感染途徑，李文生解釋，會傳染登革熱的病媒蚊為埃及斑蚊與白線斑蚊，兩者大多在戶外出沒，且幾乎都在白天才會出現，晚間大多是一般的家蚊叮咬，反而沒有感染風險，另外北部比較常見白線斑蚊，南部則是兩種都有。

他提到，登革熱分為4種血清型別，每種都有感染致病的能力，患者遭感染後的潛伏期約在4至10日間，症狀有發燒、頭痛、肌肉痠痛以及背後脊椎骨頭痠痛，另外少部分人也會出現眼窩痛，且依症狀嚴重與否，也分為出血性登革熱與典型登革熱。

李文生表示，典型登革熱症狀較輕，但若是患者二次遭不同血清型別的登革熱病毒感染，可能會引發較嚴重的「出血性登革熱」，症狀有出現出血點以及肋膜腔、腹部積水，且若患者出血嚴重，也會造成四肢冰冷、脈搏加快、血壓下降，甚至休克，若患者無及時獲得治療，致死率將會大大拉高至50％。

李文生指出，目前尚無有效的登革熱疫苗以及特效藥，確診後僅能以支持性治療協助患者自行痊癒，另外由於登革熱潛伏期症狀不明顯，許多患者往往遭感染而不自知，提醒若是發現出現類似症狀須趕緊向醫師求診，即時獲得治療。