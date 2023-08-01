總經理黃文良指出，長聖擁有三大技術新藥平台，並運用特管辦法的雙軌營運策略，其中細胞委託製造方面表現傑出，不僅在核准項目數量、核准件數量、病患採用數量方面領先，與合作醫院也建立了指標地位。

此外，長聖目前持有育世博7,338張股票，未來的業外收益也相當可觀，將有助今年業績表現。

黃文良說，長聖在細胞產品進行了多項臨床試驗計劃，尤其在異體細胞新藥領域，CAR001(CAR-T) 申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤的Phase I/IIa新藥臨床試驗，其適應症有肺癌、乳癌、惡性腦癌與大腸直腸癌，一旦獲得核准，長聖將成為亞洲第一家自行開發並以AI技術研發CAR-T具有可異體(Off-the-Shelf)並以HLA-G為標靶治療實體腫瘤能力的生技公司。

而異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)的適應症包含治療急性心肌梗塞、多發性硬化症、急性缺血性腦中風等等，其中急性心肌梗塞是UMSC01臨床進展最快的適應症，已獲得美國FDA及台灣TFDA的核准進入臨床二A期試驗，是國內進度最快也是第一家治療急性心肌梗塞的再生醫療業者。

另外，以UMSC01治療多發性硬化症的臨床一期/二A期試驗，美國和台灣都將在今年7月啟動收案、急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證階段。

黃文良表示，長聖已於今年6月向美國FDA申請Pre-IND諮詢會議，探討第三個奈米新藥技術平台在癌症治療的進一步開發計畫。未來，公司將持續推動免疫療法、核酸藥物、癌症疫苗等研究。