外資續買超，但尚未完成填息，周一股價多處於平盤之下，50元整數關卡有壓。

億光今年7月營收14.14億元，月減2.75%、年減13.70%，營收表現略低於預期；前7月營收102.76億元，年減16.24%。展望下半年，LED產業訂單能見度特性低，目前訂單能見度約1個月，不可見光、車用相關成長態勢較為明顯，而背光、消費性電子相關則仍待市場需求回溫，法人預估，億光今年下半年營運動能向上，今年度營收減幅預估收斂至個位數。

億光產品策略著重於工控、綠能等相關應用，隨著其出貨持續增長，不可見光產品營收有望增長。而NB、PC市況仍保守較不明朗，但車載背光出貨可望顯著提升，帶動整體背光營收表現發展。車用方面，雖車用產品需求較佳，但消費性電子終端市場需求不振影響相關營收表現。照明產品營收則將持續下降。

億光第一季EPS達1.04元，第二季財報尚未公布，今年度獲利方面，法人預估，雖然營收動能平淡，但因產品組合優化，且子公司於2022年清算後有助改善營運體質，預估毛利率提升至30.09%。考量業外較無匯兌利益挹注及一次性損失干擾，今年度獲利可望雙位數成長。

億光每股配發新台幣2.5元，上周三(8月2日)除息交易日，尚未完成填息，現金股利將於8月31日發放。