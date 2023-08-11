指數編纂公司明晟MSCI最新季調揭曉，台股在全球標準型指數成分股，新增技嘉(2376)，剔除穩懋(3105)；全球小型指數成分股新增先進光、聖暉(5536)、國賓(2704)、中再保(2851)、僑威、勤誠(8210)、帝寶工業(6605)、長榮航太(2645)、廣積(8050)、廣運(6125)、亞翔(6139)、華星光(4979)、華泰(2329)、廣明(6188)、建準、穩懋、鈺太(6679)等17檔，剔除技嘉(2376)、金麗科(3228)、東鹼(1708)，調整結果將於8月31日收盤生效。

建準受惠於AI伺服器等高毛利產品出貨放量，今年上半年稅後盈餘為7.09億元，年增56.5%，每股盈餘為2.83元，累計前7月合併營收為63.55億元，年減3.8%；建準執行副總經理吳晉賜表示，AI伺服器接單是一個月比一個月強勁，預估AI伺服器營收佔比將逐季增加，由於AI伺服器跟一般伺服器風扇有明顯價差，且車用產品毛利率有改善，預期下半年毛利率仍有進步空間。

僑威7月合併營收為10.18億元，月增5.04%，累計前7月合併營收為62.75億元，年增67.21%，至於先進光7月合併營收為3.55億元，月增12.73%，累計前7月合併營收為22.03億元，年減3.58%。