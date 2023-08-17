瓦城受惠疫後餐飲回溫、展店效益顯現、節慶檔期及行銷活動助攻，2023年第二季淡季不淡，歸屬母公司稅後淨利1.25億元創同期新高、歷史第三高，每股盈餘4.07元。上半年歸屬母公司稅後淨利2.75億元，較去年同期大幅轉盈，每股盈餘8.91元，雙創同期新高。

隨著暑期旺季到來，瓦城7月自結合併營收5.4億元，月增18.91％、年增25.56％，站上今年次高，改寫同期新高、歷史第三高。累計前7月合併營收33.83億元、年增35.79％，續創同期新高，營運動能持續暢旺，集團看好下半年餐飲市場持續蓬勃發展。

瓦城下半年加速展店步伐，第三季預計新展「瓦城」誠品新店店及「時時香」華泰名品城、誠品新店店、台南南紡店與「樂子」台中三越店等5家新店，看好在商場暑期人潮暢旺，以及各百貨周年慶檔期接續報到，可望迎接另一波來客高峰。

瓦城定調今年為營運「衝刺年」，因應市場趨勢積極布局搶占復甦商機，並啟動30500計畫深耕台灣、布局全球，同時採取一系列育才、留才措施。今年預計在台新展達18家店，並預計明年第二季進軍美國洛杉磯，目標在2030年達到全球30個品牌、500家店規模。