此次規畫調價的19家門市，包括南京建國店、西湖店、八德店、敦南信義店、小巨蛋店、東興店、新莊宏匯店、龍江店、大直店、蘆洲家樂福店、台北站前店、市府店、桃園藝文店、新竹公道店、台中公益店、台中崇德店、台中黎明店、Lalaport台中店、高雄大立店。

客美多咖啡創立於1968年，母公司客美多控股2016年於東證一部掛牌上市，截至7月底在日本門市已達1002家。因看好台灣餐飲市場，2018年與好食餐飲集團合資設立「客多美好食」進軍台灣，由客美多控股持股51％，今年更名為「台灣客美多」。

客美多咖啡表示，此次調價主要由於肉品、雞蛋、沙拉油、調理油和麵粉等原物料成本過去1年來漲幅太大，且近年基本工資均以4～5％幅度調漲，餐飲業長期面臨人才缺工問題也造成人事成本增加，雙重壓力下不得不針對部分門市調漲售價，以維持營運水準。

客美多咖啡表示，19家台灣門市預計9月1日起調整部分餐食價格，如飲料類調漲約5％、主食及三明治類調漲約13％，平均漲幅約8.4％，漲幅尚在合理漲幅內。目前全台門市達30家，明年2月將迎來首店開業6周年，將持續在台展店，並繼續提供高品質產品及服務。