經濟部統計處今發布7月零售、餐飲營業額，各繳出3778億、891億，同寫歷年7月最高，也各拉出連23個月、15個月正成長，只是增幅為連2個月下修，主因去年疫後復甦與促銷，基期太高，很難維持同樣強勁力道。

7月零售、餐飲業營業額，各是年成長5.3％、17.6％，兩者高點都在今年5月，當時各年增17.1％、45.2％，6與7月動能縮減。

零售業以汽機車年增15.8％，表現亮眼，主因民俗月前銷售旺季，加以車商積極導入新式車款，帶動買氣。而疫後彩粧保養品需求增加，也帶動藥品及化粧品零售業績成長5.9％，另布疋及服飾品零售業增7.3％，可資通訊及家電設備零售業，因消費型電子產品買氣持續偏弱，年減5％。

綜合商品零售業，以百貨公司較去年同月高出11.1％，營收表現好，超市也因業者擴增門市，加上民眾採買防颱物資，帶動營收增2.9％，超商也不差，通路中唯一不好是量販店，不增反減7％。

黃偉傑解釋，這是因中元節落點不同，去年是8月12日，今年是8月30日，上年較早讓部分買氣落在7月，基期相對較高。

值得注意的是，這個月非店面零售業表現由正轉負，年減2.5％，黃偉傑指出，非店面是由「電子購物(郵購業)」及「直銷」兩塊組成。前者仍有成長5％，但後者負成長拖累。直銷營收減，原因為去年疫情明顯趨緩時，該行業大辦會員活動促銷，該月業績創歷史新高，所以也是基期因素，目前是回復淡季。

餐飲業，則以外燴及團膳承包業年成長72％最高，這是受惠航班載客熱絡，帶動空廚餐點需求。餐館業與飲料業各增17％、9％，不外乎暑假聚餐旺季與各類餐宴活動復甦，部分業者推出新品及展店，天氣炎熱帶動冰飲品需求。

展望8月份，零售業雖有車市傳統民俗月淡季不利因素，惟父親節、七夕情人節及中元節等節慶商機在此月，統計處預估營業額年增率可續增4.5％。餐飲業受惠暑假旅遊旺季、節慶聚餐，也可有16.5％好表現，不過增幅都低於7月。