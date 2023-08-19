帛琉籍貨櫃船「天使輪（ANGEL）在高雄港外海錨泊區沉船近1個月，港務公司多次下水填補可能的漏油點仍無法完全防堵，海面上屢屢飄現薄油膜。港務公司緊急應變中心18日會議決議，今晚起開始抽除機艙汙油水，俟今日先完成大洋7號平台船定位作業後，即展開機艙抽油作業，預計4天將艙內油汙抽除，避免再度外洩、危害環境。

港務公司表示，預計今晚至明天清晨可展開抽油工作，所需作業日數約4天。應變中心亦已建立抽油作業每日定時回報管控機制，持續掌握作業進度，督導應變措施，並依據油汙抽除應變計畫，在移除殘油期間若有大量外洩汙油將立即啓動應變計畫，緊急動員工作船、除汙船、除汙資材等，防範抽油過程所可能造成油管破裂的汙染。

海面油汙的監控及應變除汙部分，今日港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線之監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油污情事。

依據今日海歷企業公司現場回報，海面油汙範圍又較之前明顯縮小。港務公司今日上午亦調派4艘工作船攜帶吸油棉索等除汙資材前往沉船處進行警戒除油，海事工程公司亦派遣榮發6號與潛水人員繼續巡視船體是否尚有滲油點，並立即予以封堵，全力保護海洋環境。