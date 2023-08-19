據大陸東部戰區微博指出，中國人民解放軍今天舉行海空等兵力聯合演訓，但農業部漁業署表示，經檢視交通部航港局及大陸海事局並未有相關公告，如果相關公告會透過漁業廣播電台提醒作業船隻勿進入周邊海域。

農業部漁業署沿近海漁業組科長邱文毓表示，經查大陸海事局發布的射擊通報，為其航警的射擊通報，且均位於其沿岸，非人民解放軍演習外，該水域也不是我國漁船作業水域，如有安全疑慮的話，會依照交通部航港局的航行布告，再據實透過漁業廣播電台通知應注意安全。