因應極端高溫的衝擊，在野黨團今(25)日呼籲中央應研擬高溫假及高溫津貼等制度，以及呼籲勞工應有退避權。勞動部職安署表示，目前未有國家有相關強制規定，職安署已訂定「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，已有完整規範。

受全球極端氣候影響，台灣夏季氣溫屢創新高，若勞工處於高溫環境，未做好適當防護措施，可能引起熱中暑或熱衰竭等疾病，雖職安署已訂定「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，但立委認為也應制定高溫假，而當溫度達一定標準時勞工應有退避權，得暫免出勤。

職安署職業衛生健康組長張國明表示，目前尚無國家有上述相關強制規定，職安署將持續密切關注國際發展，適時檢討精進相關防災法制及採行措施，雇主於極端高溫期間可適當調整作業時間，儘量避免使勞工於中午時段工作，並落實相關危害預防措施。

張國明指出，職安署已積極提升動態稽查及專案檢查強度，並選列熱危害高風險事業單位加強複查，罰鍰處分件次已明顯增加，提醒雇主務必落實保護作業勞工的安全及健康，台灣的「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」和各國相比並沒有落後。