美國國家氣象局（National Weather Service）預報，南加州28日起未來一週面臨高溫，內陸氣溫達攝氏40度，專家提醒注意野火災情。

衛生機關提醒民眾多喝水、多待在室內以避免中暑。洛杉磯郡在各地活動中心、圖書館等公共空間，設置「避暑中心」（Cooling Center），提供飲水和空調，開放給民眾利用，也歡迎帶寵物。

洛杉磯郡衛生局提醒，高溫不只帶來生活不便，對於孩童、老人、慢性病患及懷孕婦女來說，更要提高警覺，可能危及健康與生命。

儘管熱帶風暴希拉里（Hilary）上星期才剛通過南加州，帶來可觀雨量，但「洛杉磯時報」引述氣象專家指出，這一波熱浪很有可能引發野火災情。因為容易發生野火的地區，這些植披都不容易蓄積水分。

洛杉磯郡今天白天氣溫最高達攝氏35度，今天及明天晚間都有自內陸吹向海洋的強風，這個情況下更要注意野火災情。（編輯：陳惠珍）1120828