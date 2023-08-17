帛琉籍貨櫃船「天使輪」上月在高雄外海沉沒，今日港務公司與航港局完成所有沉沒貨櫃側掃作業，其中於7個區塊，發現約87個疑似貨櫃沉沒物，判斷均位於12至40米深的海床，無礙航之虞。船體殘油抽除部分，預計明日即可完成右舷4號重油艙，約9公噸抽除工作。

從7月30日起，港務公司及航港局規畫17個側掃區，截至今（17）日為止，所有側掃區塊皆已完成，其中有7個區塊發現疑似貨櫃沉沒物者約87個，包含鳳鼻頭漁港外海域、南星灣至中芸漁港、高雄港一港口及二港內水域及航道、天使輪沉船周遭水域、高屏溪以北海域及鳳鼻頭漁港周遭水域、中油外海浮筒管線周遭水域及旗津沿岸水域，判斷均位於12至40米深的海床，無礙航之虞。

港務公司說，將在最短時間內與高科大團隊就側掃發現沉沒物進行分析評估，確認是否需納入ROV（水下無人載具）進一步確認沉沒物；航港局已針對之前所發現沉沒物及漁民反映影響捕撈作業區域發布航船布告，並透過漁業電台再次週知各類船舶。

海面油汙部分，依據港務公司及海洋局各岸際觀測點、西子灣至南星灣沙灘及旗津海岸線監視，及海巡署轄內各岸巡隊艦艇巡視，均無發現油汙情事。空域與海域巡察部分，因天候不佳，僅海事工程公司派遣無人機於沉船處附近海域現場觀測有微量油花，油汙流向往南，範圍約800公尺，無擴散情形，也比前幾日範圍明顯縮小，已適時撈除。

海事工程公司派遣4名潛水員搭乘工作船至沉船處進行船體巡視及加固堵漏作業。針對海面油花部分，港務公司已調派船攜帶吸油棉索及油分散劑等除汙資材前往沉船處進行除油。

至於天使輪船體殘油抽除方面，抽油工作平台船已抵達現場進行浮筒及浮燈標佈放及定位作業中。預計於今日晚上至明日凌晨進行油艙位置確認後，立即進行重油抽除作業，且為加速作業進度，以14人組成7組作業工班，24小時接力方式進行抽油作業，預計明日即可完成右舷4號重油艙，約9公噸抽除工作。