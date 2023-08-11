信紘科說明，旗下設備訂單出貨完工認列營收的進度，與主要客戶新廠擴建、增產進度相關，去年第三季適逢大型認列比例增加，墊高比較基期。不過，在持續擴大合作客戶基礎，完善氣體、化學拆移機領域服務下，使整體廠務供應系統業務維持穩健動能。

信紘科受惠業務動能提升、結構優化奏效，配合業外收益躍增挹注，第二季稅後淨利0.71億元，季增17.5％、年增21.8％，改寫歷史新高，每股盈餘1.6元則改寫歷史次高。累計上半年稅後淨利1.32億元、年增達46.67％，每股盈餘2.97元，均創同期新高。

因應全球半導體及電子大廠新廠擴建朝向大型規模化趨勢，信紘科近3年戮力推動集團為統包解決方案（Turnkey Solution）業者定位，強化業務接單競爭優勢，應用客戶群除了半導體產業外，已成功打入光電、面板、化學、記憶體等領域。

展望後市，儘管目前半導體業擴產擴廠步調放緩，但信紘科整體在手訂單維持穩定水準，隨著多元產業市場布局效益逐步顯現，有助減緩短期單月營收波動狀況，對第三季營運維持審慎樂觀看待。

除了持續深化台灣市場業務規模，信紘科亦拓展海外市場廠務供應設備、機能水及特殊廢液處理等設備銷售，同時投入新產品、新技術、新工法等研發，持續擴增專業人才與良好培訓，全方位提升整體競爭力，盼創造未來營運正面效益。