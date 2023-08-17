保瑞集團董事長盛保熙表示，安成完整地接手相關產品權利後，更可運用保瑞集團CDMO代工製造經驗技術，進行轉廠量產，不僅能增加安成藥業在銷售端獲利，也增加保瑞全球CDMO代工業務營收，更能將原需付給第三方代工廠之現金直接轉化成內部資金，多方面實現1+1大於2的併購效益，為保瑞集團雙引擎成長策略奠定雙贏優勢。

Almatica Pharma為美國製藥公司，為Alvogen Group旗下專注於開發、收購和商業化品牌命名的藥品，目前產品組合涵蓋精神病學、疼痛管理、抗感染和心血管相關疾病多個治療領域；本次併購品牌產品共有6項，包括3個心血管疾病用藥Zestril、Tenormin、Tenoertic及3個中樞神經用藥Forfivo XL、Naprelan與Fluoxetine HCL。

據IQVIA的市場數據，上述6項藥品2022年度的美國市場銷售總額約為美金2.2億元；其中，原廠產品品牌優勢及部分病患對品牌產品之忠誠度與依賴性，使得該等品牌藥即使已面對學名藥廠商之競爭，在過去幾年仍維持相當穩定市場份額。

盛保熙指出，安成不會只做學名藥，也不會設限於學名藥市場競爭。安成深耕美國藥品銷售通路多年，多項特殊學名藥產品上市銷售，在全美三大採購聯盟建立穩固客戶關係，此次交易大幅強化安成藥業美國市場產品組合，分散過度集中於學名藥之市場風險，為安成藥業未來切入品牌藥、專利藥、甚而新藥之敲門磚。