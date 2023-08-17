南寶指出，鞋材接著劑業務因運動品牌客戶庫存水位逐漸降低，調整庫存力道有趨緩的傾向。尤其，近期更多國際品牌開始以指定策略供應商的方式，來建立中長期發展夥伴關係，公司因此有更多直接與品牌共同開發新材質接著技術機會；研發投入耕耘新產品與應用的效應逐漸顯現，如生質材料和永續、可回收材料等，可望取得新客戶和新訂單，預期下半年表現優於上半年。

此外，全球消費市場景氣及經濟活動預期仍較緩，但南寶觀察到工業與其他消費性產業用接著劑客戶需求緩步回溫，谷底應已過去。以地區別來看，台灣表現仍優於大陸和越南等地，越南以木工、紡織為主。南寶將著重高毛利產品，調整產品結構，並積極把握新產品與應用的成長機會，如軟性包裝、光學用膠等。

至於建材與塗料業務，南寶建材營收主要來自澳洲，拓展新客戶取得初步成果，同時今年產品價格已調整，預期今年持續成長。塗料方面將持續整合產品線與服務以提供更好、更完整的解決方案，著重在建築應用的產品整合與推展高性能工業塗料。