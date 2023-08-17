井琪表示，其實在NCC(國家通訊委員會)、公平會通過後，遠傳真正的工作在後面，整個公司都要動起來，兩個系統整合、汰換，還有不同的資料庫需要整合，門市、客服以及留下同仁工作安排，可說是要全體動員。亞太電目前有6500座基站、遠傳則有12000座，未來雙方完成整併後，希望整體基站數可以落在12500座。

井琪表示，以現階段用行動服務營收來看，遠傳在電信三雄中排名第二，若以用戶數來看則排第三，假設後續台灣大(3045)整併台灣之星完成後，用戶數排行也是維持這樣的排名。後續當然也希望亞太電用戶進入遠傳後，資費升級上可以多多益善，在未來新電信三雄中遠傳將力拚可以做到「三分天下」，能到這樣的程度就是相當不容易，遠傳要很努力。

遠傳在合併亞太電後用戶數約920萬，台灣大併台灣之星則約980萬，中華電持續坐穩老大、用戶數約1115萬戶。

井琪進一步表示，遠傳和亞太電自2021年「5G共頻共網」開啟合作的契機，兩年多來一路合作順利，也在去年二月底基於兩家電信的結合可以達成更大綜效，對產業、消費者、股東和員工都是最好的選擇，而決定合併。合併後遠傳亞太電超過920萬用戶，而其中原亞太用戶在轉移至新遠傳資費和網路之前，即能因為第一階段的基站整併工作完成，網路覆蓋率將能最高增加92%之多；而既有的遠傳用戶也將立即享受到「低頻連續頻寬最大、5G頻寬最大、總頻寬最大」並且加碼、加量不加價的的升級體驗。