400G交換機等高階網通設備出貨量攀高，目前佔台光電交換機營收比重已逾50%，且AI伺服器產品在美系大廠帶動，其他國際晶片大廠及雲端廠商紛紛相繼設計導入下快速成長，加上蘋果新機拉貨啟動，台光電7月合併營收躍升至36.45億元，月增13.03%，年增10.63%，累計前7月合併營收為201.85億元，年減12.99%。

高毛利產品比重攀升，亦讓台光電第2季合併毛利率上揚至27.51%，季增6.15個百分點，年增4.5個百分點，由於第3季400G交換機及AI伺服器等產品出貨持續放量，法人預估，台光電第3季合併毛利率可望優於第2季。

台光電將在馬來西亞檳城設立首座東南亞製造工廠，台光電表示，該生產基地位於檳城科學園北部，佔地近1.7萬坪，建設將分兩個階段進行，第一期月產能為45萬張，第二期將視需求適時再增加45萬張至90萬張總月產能，第一期規劃於2023年第3季開始動工，新工廠將於2025年初開始量產，該廠將為全球及本地客戶提供服務，為台光集團在未來幾年提供新的成長動能。

台光電將於8月24日除息，每股配息8.5元，除息基準日為9月1日，停止過戶期間為8月28日到9月1日。