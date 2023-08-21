NOTHING Phone(2)搭載高通Snapdragon8+ Gen 1行動平台，強化運算速度。OLED螢幕為6.7吋，並加入LTPO面板技術，降低手機功耗；相機搭配5000萬畫素雙後鏡頭及3200萬畫素前鏡頭；電池為4700mAh，充飽電僅需55分鐘，持久續航最長可達22.5小時。

NOTHING Phone(2)擁有時尚透明背蓋Glyph Interface，鑲嵌781顆LED燈，拍照自動補光，完美拍照，且機身塑膠零件8成可回收，碳足跡僅53.45 kg CO2e；機身中框、按鈕和SIM卡插槽前端，採用100%再生鋁；包裝採用經森林管理委員會FSC Mix認證紙張，超過60%為再生紙，組裝過程中沒有任何廢棄物被送往垃圾掩埋場，是市面上最環保永續的智慧型手機之一。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，台灣大致力提供消費者多元手機與資費外，同時引進永續產品，用戶購買手機同時落實減碳，已經連續2年與NOTHING合作，電信獨賣時尚兼具環保手機NOTHING Phone(2)。台灣大延長手機使用生命周期，除了持續引進環保材質手機外，15年來累積手機回收約26萬支。在營運過程中，台灣大也強化永續，打造次世代門市，加入電子螢幕、電子價格牌無紙化措施，並持續施行門市節能減碳措施，將空調改為變頻冷氣並加以溫控、照明汰換、調節招牌燈點亮時間等，預估全台門市每年減碳近400公噸。

台灣大提供NOTHING Phone(2)多元購機資費，申辦5G指定專案月租1,399元，就能以0元專案價帶走市價21,900元的Nothing Phone(2)。申辦Disney+專案購機，今年請你看Disney+，再送MyVideo一個月、MyMusic和GeForce NOW雲端遊戲服務最高三個月免費。用戶每月在momo購物網消費滿額，還可享「mo幣多」回饋最高750元momo幣。