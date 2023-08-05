其中，雲端網路產品和消費智能產品，都在客戶拉貨需求下，帶動7月營收有雙位數成長。電腦終端展品雖然因PC市場需求趨緩，但是返校旺季需求增加，因此表現持平。
展望第三季，鴻海表示，目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將較第二季成長，預計第三季的季增幅度，將略高於前兩年度的平均水準。
鴻海7月營收為4,692億元，月增10.99％、年減1.23％，是歷年同期次高，僅低於2022年。累計前七個月營收為3.2兆元，年減4.69％，也是歷年同期次高。
其中，雲端網路產品和消費智能產品，都在客戶拉貨需求下，帶動7月營收有雙位數成長。電腦終端展品雖然因PC市場需求趨緩，但是返校旺季需求增加，因此表現持平。
展望第三季，鴻海表示，目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將較第二季成長，預計第三季的季增幅度，將略高於前兩年度的平均水準。
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