揚秦總經理林麗玲表示，早午餐產業已擺脫疫情干擾，平日內用人潮回歸、假日早午餐親子客群熱絡。同時，旗下「麥味登」門市升級轉型、品牌拓展有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內加盟店數穩定成長，配合暑期旺季到來，均推升7月營收改寫新高。

截至8月初，「麥味登」全台總店數826家，「炸雞大獅」全球店數維持100家。林麗玲表示，「麥味登」推出「天天抽蘋果」活動，只要成為麥味登APP正式會員並消費，天天都有機會抽中最熱門的蘋果商品，預期可望提升買氣及業績，為第三季旺季再增添成長動能。