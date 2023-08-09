揚秦總經理林麗玲表示，早午餐產業已擺脫疫情干擾，平日內用人潮回歸、假日早午餐親子客群熱絡。同時，旗下「麥味登」門市升級轉型、品牌拓展有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內加盟店數穩定成長，配合暑期旺季到來，均推升7月營收改寫新高。
截至8月初，「麥味登」全台總店數826家，「炸雞大獅」全球店數維持100家。林麗玲表示，「麥味登」推出「天天抽蘋果」活動，只要成為麥味登APP正式會員並消費，天天都有機會抽中最熱門的蘋果商品，預期可望提升買氣及業績，為第三季旺季再增添成長動能。
連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2023年7月自結合併營收1.9億元，較6月1.8億元成長5.81％、較去年同期1.6億元成長達18.74％，刷新歷史新高。累計前7月合併營收12.12億元，較去年同期10.57億元成長達14.67％，續創同期新高。
揚秦總經理林麗玲表示，早午餐產業已擺脫疫情干擾，平日內用人潮回歸、假日早午餐親子客群熱絡。同時，旗下「麥味登」門市升級轉型、品牌拓展有成，偕同台式炸雞品牌「炸雞大獅」國內加盟店數穩定成長，配合暑期旺季到來，均推升7月營收改寫新高。
截至8月初，「麥味登」全台總店數826家，「炸雞大獅」全球店數維持100家。林麗玲表示，「麥味登」推出「天天抽蘋果」活動，只要成為麥味登APP正式會員並消費，天天都有機會抽中最熱門的蘋果商品，預期可望提升買氣及業績，為第三季旺季再增添成長動能。
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