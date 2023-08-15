今天（15日）晚上11點進入農曆7月，小孟老師在臉書上分享6招鬼月招財撇步和防身秘法，包括求陰財、泡熱水澡、攜帶海鹽和艾草、借陰發陰、淨化家宅並生財等，其中淨化家宅並生財效果最好，可在碗中放入3個物品並加水，接著再拿去門口往外潑灑，就能讓家中得到淨化，同時提升用錢智商。

1、 極陰月、日、時求「陰財」

所謂「陰財」指的是意外之財，建議可在8月15日晚上11：00後，可準備一個紅包，將5枚硬幣裝入袋中，象徵5鬼運財，接著把紅包袋對著天空，同時冥想鈔票掉落就能增加偏財運。

2、 泡熱水澡

因為鬼月屬陰月，熱水屬陽氣，所以可多泡熱水澡，不僅能抵擋陰氣入侵，更能夠發財，使自己身體健康。

3、攜帶海鹽去醫療場所

在鬼月期間若要去醫療場所，可攜帶一包海鹽並放在口袋或包包中，離開後在回家的路上將它丟掉。海鹽自身帶有淨化氣場的作用，因此會在身上形成保護圈，同時能中和掉所帶來的負面影響。

4、借陰發陰

在鬼月期間若想發財，可準備一個碗，並放入1、5、10、50元硬幣，再倒入冰水，最後將碗裡的錢水倒在花盆裡或樹根上。而此做法是因為鬼月屬陰，所以「陰水」為「冰水」，至於將水倒在花盆、樹根上，象徵「借陰發陰」，意謂著借「陰水」補「陰財」，偏財運就能大發。

5、淨化家宅並生財

在鬼月期間若想提升財運，可準備一個碗，並放入粗鹽、綠豆、紅豆到碗中，再加入水，接著拿到家門口往外潑灑，如果住在小套房、公寓等，可以在家最大的門口向外灑水。而此作法，不僅可以淨化、提升用錢智商，更能獲得財神爺眷顧。

6、攜帶艾草

在鬼月期間可以隨身配戴艾草，因為艾草日照多，而陽氣充足不僅能抵擋好兄弟，更能招財。