TikTok推出「＃中元嚇嚇叫」挑戰，有機會帶走《幽靈公館》限量周邊。（TikTok提供）

農曆7月鬼門開，迎接好兄弟來臨，短影音平台TikTok攜手迪士尼共同推出「＃中元嚇嚇叫」限定活動，從翻玩迪士尼最新作《幽靈公館》的創意短影音、再現經典恐怖電影場景的「『鬼影』再現」、為短影音妝點恐怖氣息的鬼月限定特效，還有創作者大聊恐怖故事的「海龜湯」TikTok直播，邀大家一起來TikTok冒險試膽，就有機會抱走迪士尼獨家好禮。

迪士尼最新力作《幽靈公館》講述哥德豪宅內驅魔大隊與鬼魂大軍的精彩戰爭，搶在鬼門開首日上映，TikTok與迪士尼更推出「＃中元嚇嚇叫」活動，邀請用戶跟著迪士尼「幽靈搞什麼鬼」主題，使用鬼月專屬特效參與挑戰，就有機會獲得《幽靈公館》雙人電影票組合、夜光背包與水壺等精美好禮。用戶也可於8月30日親自至直播間參與聚會必玩的驚悚推理遊戲「海龜湯」，邀請大家一齊搞鬼，與全球社群暢談恐怖體驗，讓人背脊瞬間發涼，將鬼月的酷涼體驗推向最高潮。

無論是跟著創作者用鬼故事體驗背脊發涼的感覺，或是變身經典人氣角色、玩轉恐怖特效和好友開起線上鬼月趴，TikTok 致力於啟發創意分享歡樂，與全球社群歡慶鬼月，用天馬行空的創意掀起鬼月高潮，邀請用戶即日起至8月30日，到「＃中元嚇嚇叫」活動頁面，使用鬼月專屬特效參與挑戰，就有機會把迪士尼《幽靈公館》限量周邊帶回家。