今天子時（晚上11點）鬼門開，進入農曆7月，今年適逢60年一次的「黑兔年」，鬼月特別兇，全台各宮廟神明紛紛提醒民眾，鬼月期間應更謹慎，「遠水」為佳。

▍全台首邑縣城隍－城隍爺

台南全台首邑縣城隍廟上月提前示警，今年農曆7月必須留意「火與電」，出遠門可以到廟裡求平安符保平安。

▍東寧清水祖師宮－陰帝普渡三公

東寧清水祖師宮陰帝普渡三公指示，姓氏為吳、陳、郭、張、林的民眾，今年農曆7月特別注意「車關」及「水關」，盡量避免夜晚出遊及水上活動。

▍高雄地嶽殿－東嶽大帝

高雄地嶽殿表示，東嶽大帝上月下壇第一件事情就是告知各位，農曆7月底至年底要注意火災與水災；近日再度呼籲民眾，鬼月期間避免前往山上及海邊。

▍開臺聖地三老爺宮－馬府千歲

台南開臺聖地三老爺宮的馬府千歲也指示，民眾農曆7月行事要謹慎小心，特別注意要「遠水」。

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