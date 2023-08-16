台南市長黃偉哲夫人劉育菁（左三）、台南市政府民政局長姜淋煌（左二）、市議員蔡育輝（左五）、沈家鳳（左一）前來共襄盛舉。（張毓翎攝）

台南柳營代天院今年適逢三年一科「柳營王醮」，農曆7月1日鬼門開，廟方不關廟門，今天中午12點45分舉辦鑼壇大典，請示是否今年癸卯年要建醮，由士林、光福、中埕、東昇等4個村里的壯丁輪流敲鑼打鼓，地方難得的宗教盛事，吸引不少民眾前來圍觀。

傳承百年的「柳營王醮」為柳營區重要的信仰活動，也是大台南地區少見內陸型王醮，每逢子、卯、午、酉為建醮科年。「柳營王醮」去年10月經台南市政府文資審議通過，11月公告登錄台南市民俗，保存者為柳營代天院，為柳營區首項登錄的無形文化資產。

鑼壇大典為柳營王醮的起點，廟方固定於建醮科年農曆7月1日舉辦，由4個村里的居民信徒，輪流合力以鑼鼓喧天氣勢，祈求玉皇上帝頒賜允建王醮的玉旨，鑼鼓聲會持續到遊王公降駕指示說，已獲得玉皇大帝同意建醮，才正式宣告完成鑼壇大典。

地方耆老傳述，早期鑼壇大典是從農曆7月1日起，每天24小時不停敲鑼打鼓，直到遊王公降駕，由乩童宣旨才停止；據文獻記載，鑼壇大典最久持續至農曆8月中旬，近年來的鑼壇大典，因環境更迭，並設限於法令的規定，每日鑼壇時間已配合居民生活作息有所更動。

本屆鑼壇大典在今天午時設置香案，台南市長黃偉哲夫人劉育菁、台南市政府民政局長姜淋煌、市議員蔡育輝、沈家鳳到場，與代天院主委盧朝仁、爐主、13庄頭20聚落的各宮廟人員和信徒一同焚香禮拜，懇請遊王公盡早降駕臨壇指示王醮事宜。

廟方回憶，6年前，鑼壇整整起鼓29天，才獲遊王公降示順利建醮，而本次鑼壇大典，每天從中午12點一直敲鑼打鼓至晚上9點，期間不能停歇，等候遊王公向玉皇大帝領旨請准建醮，究竟何時降乩，誰也說不準。