農曆7月除了要祭拜及遵守各式習俗禁忌，塔羅牌老師艾菲爾指出，這個月份對於4生肖而言，是機遇與財富之月，過往的努力終將獲得回報，並且為生活注入滿滿的活力，偏財運極旺。不妨趁著這股能量，勇於發揮所長，迎接暴富時刻。

▍第4名：生肖虎

生肖屬虎的人農曆7月偏財運勢相當旺盛，有機會透過多種途徑增加財富，包括投資、創業或是意外的機遇。不過於此同時，務必保持謹慎的態度，避免過於冒險或盲目；再者，你的勤奮和努力也是致富關鍵，不要低估自己的付出，在追求財富的過程中，必須保持穩健的理財觀念，在確保獲利之餘，也能防範風險。

▍第3名：生肖馬

生肖屬馬的人農曆7月偏財運極佳，事業方面，卓越的工作態度和才華將受到肯定，獲得加薪或額外獎金的機會。此外，這段時間也可能出現投資理財的契機，務必謹慎評估風險，避免過於衝動，不妨多多增進理財知識，只要持續努力，勢必獲得回報，有助於提升經濟狀況。

▍第2名：生肖龍

生肖屬龍的人農曆7月將深切感受到偏財運勢的影響，尤其是獨特的創意和智慧可能會開啟獲利的大門，無論是創業、投資還是新項目都有可能帶來財富；同時，與他人合作或參與團隊項目也有機會帶來額外的回報。不過切記要保持謹慎態度，避免因過度樂觀而忽略風險，只要把握良機，就能累積一筆財富。

▍第1名：生肖鼠

生肖屬鼠的人偏財運勢十分旺盛，有望在工作領域得到額外的獎金及升遷機會。此外，你的人際圈也是致富的關鍵，例如與人合作的項目或參與社交場合，都可能從中得到貴人幫助，因而獲利不少。不過務必保持謹慎態度，妥善處理金錢事宜，以免過度消費或投資失利。財務規劃方面，需謹慎評估每個機會的風險與利益，確保能夠穩健而明智地經營財務，相信以你的機智和應變能力，將有助於經濟上的積累與增長。