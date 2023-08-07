受到全球終端需求疲弱影響，資訊及聲學產品需求放緩，致伸7月營收雙降；然致伸近年積極改善營運體質，在產品應用領域上拓展新應用。隨著AI技術日新月異，致伸將受惠於AI智慧安全監控技術日愈成熟，積極在行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全及邊境管理等領域佈局。
至於，耕耘數年的汽車電子（ADAS/ AVAS）及AR/VR/MR等新應用陸續推升成長動能。在市場的快速變化下，公司將持續提升營運效率，並加強成本管控，落實風險管理，維持穩健營運表現。
致伸(4915)7月份合併營收為新台幣50.1億元，較6月營收54.8億元，月減8.6%，年減32.04%。累計前7月合併營收為新台幣357.6億，較去年同期455.6營收億元，年減21.5%。
受到全球終端需求疲弱影響，資訊及聲學產品需求放緩，致伸7月營收雙降；然致伸近年積極改善營運體質，在產品應用領域上拓展新應用。隨著AI技術日新月異，致伸將受惠於AI智慧安全監控技術日愈成熟，積極在行人安全、執法安全、交通運輸安全、社區安全及邊境管理等領域佈局。
至於，耕耘數年的汽車電子（ADAS/ AVAS）及AR/VR/MR等新應用陸續推升成長動能。在市場的快速變化下，公司將持續提升營運效率，並加強成本管控，落實風險管理，維持穩健營運表現。
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