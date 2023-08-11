春雨第二季每股盈餘0.12元，創下11個季度新低；上半年度合併營收40.73億元，年減少29.6%；營業利益2.21億元，年減少56.1%；稅後淨利1.36億元，年減63.21%，每股稅後盈餘(EPS)0.34元。春雨表示，此波不景氣自111年下半年度持續至今，歐美市場買盤尚未歸隊，鋼鐵市況仍屬低迷。台灣地區扣件內銷穩定，外銷由於歐美客戶下單趨於保守，銷售價量皆受影響；印尼地區基礎建設需求強勁，銷售維持一貫好表現，獲利亦表現亮眼；大陸地區解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。

春雨亦同步公告112年7月自結合併營收為新台幣6.77億元，月增1.7%、年減31.19%；累計前7月合併營收為新台幣47.49億元，年減29.8%。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，通膨態勢雖有緩解，但仍屬高點，嚴重影響歐美市場下單意願。而大陸地區政策救市，採取平控限產政策，有效讓鋼價止跌回穩，景氣有逐底跡象，預期市況於第四季將有機會復甦。春雨在這不景氣時，將持續調整體質，善用台鋼集團垂直整合優勢，積極聚焦利基產品，且秉持精實管理的精神，推動智能生產排程，優化流程作業，以提升營運效率。