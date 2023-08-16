（一）繼續停止交易之上櫃有價證券：昇華（4806），昇華公司前因未依規定期限公告111年度及112年第一季財務報告，已自112年4月10日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報112年第二季財務報告，爰併案繼續停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

（二）新增為變更交易方法之上櫃有價證券：富榮綱（3115）及牧東（4950），富榮綱及牧東等2家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法。

（三）繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券：杏國（4192），杏國公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

（四）恢復普通交割方式交易之上櫃有價證券：迎輝（3523）、福大（4402）、兆遠（4944）、辣椒（4946）、系通（5348）、合正（5381）、洛碁（8077）、萬國通（9950）。

迎輝、兆遠、辣椒、系通、合正、洛碁及萬國通等7家公司，因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易

福大公司因財務報告會計師已未出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，且亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。