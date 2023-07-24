國民黨台北市北中正、萬華立委人選尚未決定，黨內看好高雄市前市長韓國瑜女兒韓冰出戰，但韓冰日前透過LINE向市黨部主委黃呂錦茹表示不考慮參選，未來是否會6度約見韓冰？黃呂錦茹24日接受專訪時僅表示，近期地方建議讓有參選的郭昭巖或應曉薇去PK，也有人提議王淺秋參選，如黨中央屆時決定要重做初選民調，哪些人要列入需要再討論。

黃呂錦茹表示，在她請辭北市黨部主委後，在除夕當天與韓國瑜見面談，當時看見韓冰，感覺她待人接物細心又窩心，後來與韓冰見過幾次，認為她是最強候選人，相信韓參選中正、萬華，大家認為所向無敵，也能帶動藍軍立委選情。

黃呂錦茹說，起初詢問參選意願，韓冰答應並未拒絕，但希望與別人一起做民調，黨部才未馬上提名，後來可能李佳芬有意見或韓冰個人生涯考量，讓黨部與韓冰的默契出現變化，但她還是期待韓冰能參選。

主持人追問是否會再度與韓冰約見面？黃呂錦茹並未正面回覆，僅表示中正、萬華立委初選民調失真，令黨部相當憂心，現在交由黨中央決定究竟重做民調或直接徵召提名。不過最近地方有建議讓郭昭巖與應曉薇去PK，甚至有人建議王淺秋參選，「我們都在考慮」。

如黨中央決定重做民調，她受訪表示，屆時哪些人要列入民調，仍需要再討論。