國民黨「最美發言人」李明璇將參選高雄市立委，挑戰尋求3連霸的民進黨立委賴瑞隆。李明璇今（29）日在前鎮區正勤里民活動中心舉辦見面會，現場湧現大批支持者，為李明璇加油打氣。

根據《中天新聞網》報導，新北市長侯友宜胞兄侯明鋒、國民黨高雄市黨部主委黃昭順、國民黨智庫執行長柯志恩、立法委員吳怡玎、高雄市議員曾麗燕、陳麗娜、蔡武宏都現身力挺助講。

李明璇致詞時表示，她選擇回高雄家鄉參選，是因為看不下去民進黨執政亂象。而她到艱困選區，就是要用行動與決心證明國民黨的青年世代有挑戰艱困選區的勇氣！

李明璇直言，如果沒有民進黨，核四早該啟用，台灣就不會缺電、不會跳電、高雄人就不會用肺發電；如果沒有民進黨，台灣百姓就不會吃萊豬，孩子們就沒有食安問題。

李明璇強調，這7年來，民進黨政府一開口就說謊，人民真的受夠了，她向群眾激情懇託，給她機會進入國會挖真相，還給台灣人民一個公道！！